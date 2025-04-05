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Стали известны все полуфиналистки турнира WTA-500 в Чарльстоне

Стали известны все полуфиналистки турнира WTA-500 в Чарльстоне
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На женском грунтовом турнире категории WTA-500, который проходит в эти дни в Чарльстоне (США, штат Южная Каролина), определились все участницы стадии 1/2 финала в одиночном разряде.

Борьбу за общую победу на этом этапе продолжат Джессика Пегула (четвёртая ракетка мира, первый посев на турнире, США), Аманда Анисимова (16-я ракетка мира, восьмой посев, США), Екатерина Александрова (26-я в рейтинге WTA, девятый посев, Россия) и Софья Кенин (44-я в рейтинге WTA, США).

Теннис. WTA-500 в Чарльстоне, женщины. Все пары 1/2 финала:

  • Джессика Пегула (США, 1) — Екатерина Александрова (Россия, 9).
  • Аманда Анисимова (США, 8) — Софья Кенин (США).
Календарь WTA-500 в Чарльстоне
Турнирная сетка WTA-500 в Чарльстоне

Видео: Тренировка на ОИ Шнайдер и Александровой

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