Стали известны все полуфиналистки турнира WTA-500 в Чарльстоне
На женском грунтовом турнире категории WTA-500, который проходит в эти дни в Чарльстоне (США, штат Южная Каролина), определились все участницы стадии 1/2 финала в одиночном разряде.
Борьбу за общую победу на этом этапе продолжат Джессика Пегула (четвёртая ракетка мира, первый посев на турнире, США), Аманда Анисимова (16-я ракетка мира, восьмой посев, США), Екатерина Александрова (26-я в рейтинге WTA, девятый посев, Россия) и Софья Кенин (44-я в рейтинге WTA, США).
Теннис. WTA-500 в Чарльстоне, женщины. Все пары 1/2 финала:
- Джессика Пегула (США, 1) — Екатерина Александрова (Россия, 9).
- Аманда Анисимова (США, 8) — Софья Кенин (США).
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