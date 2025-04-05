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Турнир WTA-500 в Чарльстоне: результаты игрового дня с 4 на 5 апреля

Турнир WTA-500 в Чарльстоне: результаты игрового дня с 4 на 5 апреля
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В ночь с 4 на 5 апреля мск прошёл очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США, штат Южная Каролина). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 1/4 финала (победители выделены курсивом).

Календарь WTA-500 в Чарльстоне
Турнирная сетка WTA-500 в Чарльстоне

Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). 1/4 финала. Результаты 4-5 апреля:

  • Джессика Пегула (США, 1) — Даниэль Коллинз (США, 7) — 1:6, 6:3, 6:0.
  • Чжэн Циньвэнь (Китай, 3) — Екатерина Александрова (Россия, 9) — 1:6, 4:6.
  • Софья Кенин (США)Анна Калинская (Россия, 14) — 6:4, 6:3.
  • Аманда Анисимова (США, 8) — Эмма Наварро (США, 4) — 7:5, 7:6 (7:1).

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