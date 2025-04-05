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Диана Шнайдер и Питон Стирнс не смогли выйти в финал турнира в Чарльстоне в парном разряде

Диана Шнайдер и Питон Стирнс не смогли выйти в финал турнира в Чарльстоне в парном разряде
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14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Питон Стирнс не смогли выйти в финал турнира в Чарльстоне в парном разряде. В 1/2 финала они уступили американкам Каролин Дохлайд и Дезире Кравчик. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 0:1 (7:10)

Встреча теннисисток продлилась 1 час 26 минут. За это время Шнайдер и Стирнс ни разу не подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти. На счету американок один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Отметим, Диана Шнайдер завершила выступление и в одиночном разряде на турнире в Чарльстоне. В матче третьего круга она уступила Екатерине Александровой.

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