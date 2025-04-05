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Турнир WTA-500 в Чарльстоне: расписание игрового дня на 5 апреля

Турнир WTA-500 в Чарльстоне: расписание игрового дня на 5 апреля
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Сегодня, 5 апреля, пройдёт пятый игровой день на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Борьбу за победу на этом этапе продолжат Джессика Пегула (четвёртая ракетка мира, первый посев на турнире, США), Аманда Анисимова (16-я ракетка мира, восьмой посев, США), Екатерина Александрова (26-я в рейтинге WTA, девятый посев, Россия) и Софья Кенин (44-я в рейтинге WTA, США).

Теннис. Турнир WTA-500, Чарльстон (США). Полуфиналы (время московское):

20:00 — Джессика Пегула (США) — Екатерина Александрова (Россия).

21:30 — Аманда Анисимова (США) — Софья Кенин (США).

Турнир в Чарльстоне проходит с 31 марта по 6 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является Даниэль Коллинз.

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