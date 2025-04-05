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Янник Синнер рассказал, чем занимается в период дисквалификации

Янник Синнер рассказал, чем занимается в период дисквалификации
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Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер рассказал, как отбывает наказание из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024 года. Лидер мирового рейтинга вернётся в мае на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Я провёл так много времени со своей семьёй, папой и своими друзьями в Монте-Карло. Мы ездили на картингах, на велосипедах, мы сделали много нового.

Конечно, будь у меня выбор, я бы предпочёл играть в теннис, но в остальном у меня всё хорошо, и сейчас я даже почти не думаю о теннисе», — сказал Синнер в эфире Sky Sports.

23-летний Синнер стал первой ракеткой мира ещё после «Ролан Гаррос» — 2024. За это время он выиграл US Open — 2024, Australian Open — 2025, Итоговый турнир — 2024, а также «Мастерсы» в Цинциннати (США) и в Шанхае (Китай).

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