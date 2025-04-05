Пегула оценила игру Александровой в преддверии полуфинала турнира в Чарльстоне
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Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Джессика Пегула высказалась о предстоящей встрече с россиянкой Екатериной Александровой в полуфинале турнира WTA-500 в Чарльстоне (США).
Чарльстон. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
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Екатерина Александрова
Е. Александрова
«Очевидно, она уже обыграла многих ведущих теннисисток. Надеюсь, что на грунте всё будет по-другому. В последний раз я выиграла у неё именно на грунте. Так что, надеюсь, смогу использовать этот факт в свою пользу», — приводит слова Пегулы пресс-служба WTA.
В четвертьфинале турнира в Чарльстоне Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Китая восьмым номером мирового рейтинга Чжэн Циньвэнь. Россиянка обыграла соперницу со счётом 6:1, 6:4. Действующей чемпионкой турнира является американка Даниэль Коллинз.
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