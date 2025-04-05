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Янник Синнер — о дисквалификации: решение было несправедливым

Янник Синнер — о дисквалификации: решение было несправедливым
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Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер рассказал, как отреагировал на санкции в свою сторону из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024 года. Лидер мирового рейтинга был дисквалифицирован на три месяца. Он вернётся в мае на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Принимаю ли я отстранение? Чувствую себя очень комфортно. Решение об урегулировании было принято быстро, хотя я не был с ним согласен полностью. В конце концов, мы выбрали меньшее зло, но решение было несправедливым. Но могло быть и хуже.

После принятия решения мне потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. К тому же произошли события, не связанные с этой темой. Они тоже были непростыми. Мне всё ещё нужно немного «переварить» произошедшее, но я с нетерпением жду возвращения в Рим. Это будет нелегко, потому что к нам будет приковано много внимания», — сказал Синнер в эфире Sky Sports.

23-летний Синнер стал первой ракеткой мира ещё после «Ролан Гаррос» — 2024. За это время он выиграл US Open — 2024, Australian Open — 2025, Итоговый турнир — 2024, а также «Мастерсы» в Цинциннати (США) и в Шанхае (Китай).

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