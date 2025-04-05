Синнер: семья и друзья всегда будут на первом месте, а теннис — не самое главное

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер рассказал, что получил много поддержки от близких после дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

«Я многому научился, хотя и раньше знал, что теннис — не самое главное. За пределами корта тоже есть люди, которые заботятся обо мне. Семья и друзья всегда будут на первом месте. Хорошо, когда вокруг тебя есть люди, которым ты можешь доверять. За последние несколько месяцев я научился этому. Я был очень уязвим после всего произошедшего. Но в жизни ты учишься, год за годом я узнаю себя всё лучше. Временами было действительно трудно, но близкие люди дали мне сил, чтобы всё осознать и двигаться дальше», — сказал Синнер в эфире Sky Sports.

23-летний Синнер стал первой ракеткой мира ещё после «Ролан Гаррос» — 2024. За это время он выиграл US Open — 2024, Australian Open — 2025, Итоговый турнир — 2024, а также «Мастерсы» в Цинциннати (США) и в Шанхае (Китай).