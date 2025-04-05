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Посол РФ в Беларуси: без наших спортсменов теннис был бы неинтересным

Посол РФ в Беларуси: без наших спортсменов теннис был бы неинтересным
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Посол РФ в Беларуси Борис Грызлов считает, что теннис был бы неинтересным без участия спортсменов из России и Беларуси.

«Почему спортсмены наших стран играют в теннис на таком высоком уровне. Потому что без наших спортсменов эти игры были бы неинтересными. В Индиан-Уэллсе белорусская и российская спортсменки дошли до финала победив всех на этом пути. Арина Соболенко уже достаточно долгий период возглавляет мировой рейтинг женского тенниса», — приводит слова Грызлова телеграм-канал Sputnik Беларусь.

6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено. Перед этим ITF уже отстранила Россию и Беларусь от командных турниров.

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