Андрей Рублёв не смог выйти в финал выставочного турнира UTS

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в финал выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Ниме. В полуфинале он проиграл норвежцу Касперу Рууду со счётом 2:3. В матче за титул Рууд сразится с Томашем Махачем из Чехии.

Следующим турниром, на котором выступит российский теннисист, станет «тысячник» в Монте-Карло. Рублёв начнёт путь к трофею со стадии второго круга.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 6 по 13 апреля. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, в активе которого уже три титула на данном турнире.