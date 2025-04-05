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Карен Хачанов пригласил в команду нового тренера по физподготовке

Карен Хачанов пригласил в команду нового тренера по физподготовке
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в социальных сетях сообщил, что пригласил в команду нового тренера по физподготовке Луиса Лопеса.

Фото: Из социальных сетей Карена Хачанова

Первым совместным турниром для них станет «Мастерс» в Монте-Карло, который пройдёт с 6 по 13 апреля. В первом круге Хачанов встретится со своим соотечественником Даниилом Медведевым. Отметим, что Даниил на прошлогоднем турнире в Монте-Карло в третьем круге в двух сетах проиграл Карену.

Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас, в активе которого уже три титула на данном турнире.

Хачанов пока не имеет одиночных титулов ATP на грунтовом покрытии. Его лучшим достижением на «Ролан Гаррос» являются четвертьфиналы (в 2019 и 2023 годах).

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