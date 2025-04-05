Джульета Пареджа стала самой молодой полуфиналисткой турнира WTA после Гауфф в 2019 году
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550-я ракетка мира 16-летняя американская теннисистка Джульета Пареджа стала самой молодой полуфиналисткой турнира WTA после Кори Гауфф в 2019 году. В четвертьфинале соревнований в Боготе (Колумбия) Пареджа обыграла француженку Леолию Жанжан со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Богота. 1/4 финала
05 апреля 2025, суббота. 04:55 МСК
Джульета Пареджа
Д. Пареджа
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|3
Леолия Жанжан
Л. Жанжан
За выход в финал американка поспорит с Катажиной Кавой из Польши. По итогам турнира Пареджа поднимется в рейтинге более чем на 200 позиций и дебютирует в топ-350.
Турнир в Боготе проходит с 1 по 6 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является Мария-Камила Осорио-Серрано из Колумбии. В прошлогоднем финале она обыграла Мари Боузкову из Чехии со счётом 6:3, 7:6 (7:5).
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