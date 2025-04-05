Джульета Пареджа стала самой молодой полуфиналисткой турнира WTA после Гауфф в 2019 году

550-я ракетка мира 16-летняя американская теннисистка Джульета Пареджа стала самой молодой полуфиналисткой турнира WTA после Кори Гауфф в 2019 году. В четвертьфинале соревнований в Боготе (Колумбия) Пареджа обыграла француженку Леолию Жанжан со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

За выход в финал американка поспорит с Катажиной Кавой из Польши. По итогам турнира Пареджа поднимется в рейтинге более чем на 200 позиций и дебютирует в топ-350.

Турнир в Боготе проходит с 1 по 6 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является Мария-Камила Осорио-Серрано из Колумбии. В прошлогоднем финале она обыграла Мари Боузкову из Чехии со счётом 6:3, 7:6 (7:5).