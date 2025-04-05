Пегула — Александрова: онлайн-трансляция полуфинала в Чарльстоне начнётся в 20:00

Сегодня, 5 апреля, состоится матч полуфинала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором встретятся пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула и 26-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова. Начало матча запланировано на 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Екатерина Александрова ведёт по личным встречам со счётом 2-1. Джессика Пегула обыграла её на грунте в Риме-2021 (6:2, 6:4), в третьем круге, а Екатерина была сильнее в четвертьфиналах на хардовых турнирах в Майами-2024 (3:6, 6:4, 6:4) и Дохе-2025 (4:6, 6:1, 6:1).