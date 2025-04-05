Пегула — Александрова: онлайн-трансляция полуфинала в Чарльстоне начнётся в 20:00
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Сегодня, 5 апреля, состоится матч полуфинала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором встретятся пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула и 26-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова. Начало матча запланировано на 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Чарльстон. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
|1
|2
|3
|
|
26
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Екатерина Александрова ведёт по личным встречам со счётом 2-1. Джессика Пегула обыграла её на грунте в Риме-2021 (6:2, 6:4), в третьем круге, а Екатерина была сильнее в четвертьфиналах на хардовых турнирах в Майами-2024 (3:6, 6:4, 6:4) и Дохе-2025 (4:6, 6:1, 6:1).
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