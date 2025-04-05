Определились финалисты турнира ATP-250 в Бухаресте
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Сегодня, 5 апреля, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
В первом матче 1/2 финала 36-я ракетка мира аргентинец Себастьян Баэс обыграл 90-го номера рейтинга из Венгрии Мартона Фучовича со счётом 6:2, 6:2.
Бухарест. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 13:10 МСК
36
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
90
Мартон Фучович
М. Фучович
Во втором полуфинале итальянец Флавио Коболли (45-й в рейтинге) оказался сильнее Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины (6:3, 6:0).
Бухарест. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 15:10 МСК
45
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
65
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Отметим, что в финале турнира в Бухаресте Себастьян Баэс и Флавио Коболли проведут первую встречу друг с другом. Ранее на корте спортсмены не встречались. Титульный матч состоится 6 апреля не ранее 14:00 мск.
Действующим чемпионом соревнований в Бухаресте является Мартон Фучович.
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