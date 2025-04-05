Определились финалисты турнира ATP-250 в Бухаресте

Сегодня, 5 апреля, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В первом матче 1/2 финала 36-я ракетка мира аргентинец Себастьян Баэс обыграл 90-го номера рейтинга из Венгрии Мартона Фучовича со счётом 6:2, 6:2.

Во втором полуфинале итальянец Флавио Коболли (45-й в рейтинге) оказался сильнее Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины (6:3, 6:0).

Отметим, что в финале турнира в Бухаресте Себастьян Баэс и Флавио Коболли проведут первую встречу друг с другом. Ранее на корте спортсмены не встречались. Титульный матч состоится 6 апреля не ранее 14:00 мск.

Действующим чемпионом соревнований в Бухаресте является Мартон Фучович.