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Определились финалисты турнира ATP-250 в Бухаресте

Определились финалисты турнира ATP-250 в Бухаресте
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Сегодня, 5 апреля, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В первом матче 1/2 финала 36-я ракетка мира аргентинец Себастьян Баэс обыграл 90-го номера рейтинга из Венгрии Мартона Фучовича со счётом 6:2, 6:2.

Бухарест. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 13:10 МСК
Себастьян Баэс
36
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Мартон Фучович
90
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович

Во втором полуфинале итальянец Флавио Коболли (45-й в рейтинге) оказался сильнее Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины (6:3, 6:0).

Бухарест. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 15:10 МСК
Флавио Коболли
45
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Дамир Джумхур
65
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур

Отметим, что в финале турнира в Бухаресте Себастьян Баэс и Флавио Коболли проведут первую встречу друг с другом. Ранее на корте спортсмены не встречались. Титульный матч состоится 6 апреля не ранее 14:00 мск.

Действующим чемпионом соревнований в Бухаресте является Мартон Фучович.

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