«Ничего не могу контролировать». Синнер — о лидерстве в рейтинге во время дисквалификации

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о лидерстве в мировом рейтинге не смотря на трёхмесячную дисквалификацию.

— Ожидали ли вы, что ваше лидерство в турнирной таблице, несмотря на отстранение, останется практически неизменным?

— Ответ тот же, что и раньше: я не могу контролировать, как играют другие, даже если бы я играл. В конце концов, это просто очки. Мы согласны с тем, что рейтинг важен, но это немного другой момент. Приходит новое поколение, Джокович продолжает выходить в финалы или выигрывать турниры, но я ничего не могу контролировать.

— У Зверева и Алькараса была отличная возможность, когда ты остановился, но казалось, что они почувствовали твое давление извне...

— Матчи никогда не воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, даже если ты играешь против номера 100 или 150 в мире, все они напряжённые, если ты не 100%. Может быть, они переживают трудные моменты за пределами поля, мы не можем знать. Есть много вещей, которые могут беспокоить тебя, когда ты выходишь на корт, возможно, это давление или номер один, а может быть, семейные проблемы. Конечно, все может измениться очень быстро, теперь происходит смена поверхности с Монте-Карло и грунтом, где Алькарас будет фаворитом. Зверев же, он мог стать первым, отлично сыграв некоторое время назад на «Ролан Гаррос». Посмотрим, как это пойдёт, — сказал Синнер в интервью Sky Sports.