Мыскина — о смене гражданства: я люблю свою страну. Не смогла бы так сделать

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 в одиночном разряде и бывшая вторая ракетка мира россиянка Анастасия Мыскина высказалась о смене гражданства в теннисе.

«Безусловно, это решение каждого спортсмена. Могу отвечать за себя: когда-то нам всем предлагали, в своё время это было новшество, но не знаю. Я люблю свою страну. За себя могу сказать, что я не смогла бы так сделать», — сказала Мыскина в эфире «Sputnik Беларусь».

На прошлой неделе российская теннисистка Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства. Отныне она представляет Австралию и уже выступила на турнире в Чарльстоне (США) под новым флагом.