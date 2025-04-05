Определились финалисты турнира ATP-250 в Марракеше
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Сегодня, 5 апреля, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-250 в Марракеше (Марокко). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
В первом матче 1/2 финала 57-я ракетка мира итальянец Лучано Дардери обыграл 51-ю ракетку мира испанца Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:3, 6:2.
Марракеш. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 15:10 МСК
51
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
57
Лучано Дардери
Л. Дардери
Во втором полуфинале 37-й номер рейтинга из Нидерландов Таллон Грикспор оказался сильнее Камиля Майхшака из Польши (7:5, 7:6 (7:3)).
Марракеш. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
37
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
122
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Отметим, что в финале турнира в Марракеше Таллон Грикспор и Лучано Дардери проведут третью встречу друг с другом. Счёт личных встреч 2-0 в пользу представителя Нидерландов. Титульный матч состоится 6 апреля, начало не ранее 15:00 мск.
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