Определились финалисты турнира ATP-250 в Марракеше

Сегодня, 5 апреля, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-250 в Марракеше (Марокко). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В первом матче 1/2 финала 57-я ракетка мира итальянец Лучано Дардери обыграл 51-ю ракетку мира испанца Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:3, 6:2.

Во втором полуфинале 37-й номер рейтинга из Нидерландов Таллон Грикспор оказался сильнее Камиля Майхшака из Польши (7:5, 7:6 (7:3)).

Отметим, что в финале турнира в Марракеше Таллон Грикспор и Лучано Дардери проведут третью встречу друг с другом. Счёт личных встреч 2-0 в пользу представителя Нидерландов. Титульный матч состоится 6 апреля, начало не ранее 15:00 мск.