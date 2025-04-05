Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалисты турнира ATP-250 в Марракеше

Определились финалисты турнира ATP-250 в Марракеше
Комментарии

Сегодня, 5 апреля, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-250 в Марракеше (Марокко). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В первом матче 1/2 финала 57-я ракетка мира итальянец Лучано Дардери обыграл 51-ю ракетку мира испанца Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:3, 6:2.

Марракеш. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 15:10 МСК
Роберто Карбальес-Баэна
51
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Лучано Дардери
57
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Во втором полуфинале 37-й номер рейтинга из Нидерландов Таллон Грикспор оказался сильнее Камиля Майхшака из Польши (7:5, 7:6 (7:3)).

Марракеш. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Таллон Грикспор
37
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 3
         
Камиль Майхшак
122
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

Отметим, что в финале турнира в Марракеше Таллон Грикспор и Лучано Дардери проведут третью встречу друг с другом. Счёт личных встреч 2-0 в пользу представителя Нидерландов. Титульный матч состоится 6 апреля, начало не ранее 15:00 мск.

Календарь турнира в Марракеше
Сетка турнира в Марракеше
Материалы по теме
Определились финалисты турнира ATP-250 в Бухаресте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android