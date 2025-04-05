Янник Синнер ответил, следит ли он за теннисными турнирами во время дисквалификации

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, следил ли он за турнирами во время трёхмесячной дисквалификации.

«Я очень мало смотрел теннис, не проверяю практически ничего, за исключением нескольких матчей, которые меня интересуют. В остальном однако абсолютно ноль! Я всё равно не могу контролировать результаты остальных и в любом случае выбываю на три месяца, так что смотреть их в данный момент тоже бесполезно, соревнования очень далеко», — сказал Синнер в интервью Sky Sports.

Итальянец вернётся на соревнования в мае на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

23-летний Синнер стал первой ракеткой мира ещё после «Ролан Гаррос» — 2024. За это время он выиграл US Open — 2024, Australian Open — 2025, Итоговый турнир — 2024, а также «Мастерсы» в Цинциннати (США) и в Шанхае (Китай).