Синнер — о публике в Риме: это дополнительное оружие. Попробую готовиться к лучшему

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер предположил, сколько людей придёт на его матчи на «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Будет очень важен баланс внимания, которое получу, и то, как я буду реагировать, вместе с другими внешними факторами. Мне нравится играть в Италии, я показал это в Турине, месте, где чувствую себя в безопасности. Публика — это дополнительное оружие, итальянская поддержка очень важна, и её можно почувствовать на корте, особенно если ты не итальянский игрок. Это будет карта, которую можно использовать, но это будет «проблема» или привилегия, которая у меня появится примерно через месяц. Теперь я просто попробую готовиться к лучшему», — сказал Синнер в интервью Sky Sports.