Синнер: в детстве хотел стать гонщиком! У меня не было денег, поэтому даже не начинал

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сравнил своё желание вернуться на корт со своими детскими желаниями. Лидер мирового рейтинга был дисквалифицирован на три месяца. Он вернётся в мае на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

— Есть ли обратный отсчёт у вас в голове?

— Это было с первого дня, потому что перестал заниматься тем, о чём всегда мечтал: я в лучшей позиции для занятий этим видом спорта. Вначале считал дни, теперь всё ближе к возвращению, и с каждым днём ​​я чувствую себя лучше физически и морально, даже если мне ещё предстоит пройти долгий путь.

— Как бы вы сравнили своё желание вернуться на корт с тем, чего вы, возможно, с нетерпением ждали в детстве?

— Сложно сказать, в детстве я всегда хотел стать гонщиком! Тогда у меня никогда не было на это денег, поэтому я даже не начал. Сейчас мы в этот период ходили на картинг, и накануне вечером у меня было невероятное желание поехать, это прекрасное чувство. Наверное, это будет немного похоже, зная, однако, что я хороший теннисист, в то время как на картинге я, может быть, не очень хорош, а на велосипеде всё очень плохо! Важно снова обрести желание, но, когда меня отстранили, даже не думал о теннисе, больше думал о том, как провести эти месяцы и с какими людьми», — сказал Синнер в интервью Sky Sports.