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Синнер: в детстве хотел стать гонщиком! У меня не было денег, поэтому даже не начинал

Синнер: в детстве хотел стать гонщиком! У меня не было денег, поэтому даже не начинал
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сравнил своё желание вернуться на корт со своими детскими желаниями. Лидер мирового рейтинга был дисквалифицирован на три месяца. Он вернётся в мае на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

— Есть ли обратный отсчёт у вас в голове?
— Это было с первого дня, потому что перестал заниматься тем, о чём всегда мечтал: я в лучшей позиции для занятий этим видом спорта. Вначале считал дни, теперь всё ближе к возвращению, и с каждым днём ​​я чувствую себя лучше физически и морально, даже если мне ещё предстоит пройти долгий путь.

— Как бы вы сравнили своё желание вернуться на корт с тем, чего вы, возможно, с нетерпением ждали в детстве?
— Сложно сказать, в детстве я всегда хотел стать гонщиком! Тогда у меня никогда не было на это денег, поэтому я даже не начал. Сейчас мы в этот период ходили на картинг, и накануне вечером у меня было невероятное желание поехать, это прекрасное чувство. Наверное, это будет немного похоже, зная, однако, что я хороший теннисист, в то время как на картинге я, может быть, не очень хорош, а на велосипеде всё очень плохо! Важно снова обрести желание, но, когда меня отстранили, даже не думал о теннисе, больше думал о том, как провести эти месяцы и с какими людьми», — сказал Синнер в интервью Sky Sports.

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