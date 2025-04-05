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Александр Бублик не смог выйти в финал квалификации «Мастерса» в Монте-Карло

Александр Бублик не смог выйти в финал квалификации «Мастерса» в Монте-Карло
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Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в финал квалификации «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В полуфинале он уступил сербу Душану Лайовичу со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 0:6.

В рамках встречи Бублик четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету Лайовича один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В финале квалификации Лайович встретится со своим соотечественником Ласло Джере.

Турнир в Монте-Карло пройдёт с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас.

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