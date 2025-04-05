Карлос Алькарас: бывают моменты, когда я не получаю удовольствия от игры на корте

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своём отношении к поражениям.

«Конечно, бывают моменты, когда я не получаю удовольствия от игры на корте, потому что мне трудно справляться с давлением. Но я говорю себе, что живу мечтой, которая была у меня в детстве. Я всегда хотел стать частью истории этого вида спорта.

Есть матчи, в которых я проигрываю и всё равно горжусь тем, что сделал, в то время как другим требуется несколько дней, чтобы осознать это, потому что разочарование от поражения очень сильное. Нет сомнений, что поражения учат большему, чем победы», — приводит слова Алькараса Tennis World USA.