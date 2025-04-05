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Янник Синнер ответил на вопрос о возможном матче с Ником Кирьосом

Янник Синнер ответил на вопрос о возможном матче с Ником Кирьосом
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о своём отношении к возможному матчу с австралийцем Ником Кирьосом, который активно критикует итальянца за ход его допинг-дела.

«Не знаю, что ответить, потому что не знаю, что может произойти. Я уверен в том, что я невиновен. Я хочу играть в теннис и быть очень спокойным, это конец истории. Уверен, что всё будет хорошо, хотя поначалу может потребоваться некоторое время, чтобы снова войти в тур», — приводит слова Синнера We love tennis.

Напомним, сейчас Янник Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в тур на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия), который стартует 7 мая.

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