Зверев — об уверенности: мне нужно выиграть несколько матчей и показать хороший теннис

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что ему необходимо выиграть несколько матчей, чтобы вновь обрести уверенность на корте.

«Выигрывать матчи — это главное, чтобы обрести уверенность и настроиться на нужный лад. Мне определённо нужно выиграть несколько матчей и показать хороший теннис. Всё может измениться очень быстро. В Майами я чувствовал, что играю лучше, чем раньше, а потом у меня разболелась шея, и это было немного неудачно для меня, так что я был немного ограничен. Но даже выиграв этот матч, всё может быстро измениться.

В четвертьфинале я бы играл с Якубом Меншиком. Он, конечно, выиграл турнир, но, возможно, если бы вернул себе уверенность, то был бы фаворитом во всех этих матчах. Всё может произойти быстро, и надеюсь, что это случится в ближайшие несколько недель», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Напомним, Александр Зверев на «Мастерсе» в Майами в четвёртом круге уступил Артюру Фису со счётом 6:3, 3:6, 4:6.