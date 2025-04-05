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Александр Зверев назвал отсутствие отдыха после AO-2025 причиной своего спада

Александр Зверев назвал отсутствие отдыха после AO-2025 причиной своего спада
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев назвал отсутствие отдыха после поражения в финале на Australian Open — 2025 причиной спада в его игре.

«Я не отдохнул после Австралии, и в психологическом плане Австралия сильно повлияла на меня. Был очень расстроен и очень устал, вернулся сюда и сразу же отправился в Южную Америку, так что у меня не было времени переварить случившееся, проиграв в финале турнира «Большого шлема». Я продолжал идти вперёд, что было не самым разумным поступком», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Напомним, на Australian Open — 2025 Зверев в финале уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6. Немец проиграл третий финал турнира «Большого шлема» в карьере.

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