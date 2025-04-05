Екатерина Александрова проиграла Джессике Пегуле в полуфинале турнира в Чарльстоне

26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В полуфинале она в упорной борьбе проиграла четвёртой ракетке мира американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 6:2, 5:7.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. За это время Александрова выполнила семь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 21. На счету Пегулы один эйс, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17.

В финале турнира в Чарльстоне Джессика Пегула сыграет с победительницей матча между американками Амандой Анисимовой и Софьей Кенин.