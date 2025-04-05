Екатерина Александрова проиграла Джессике Пегуле в полуфинале турнира в Чарльстоне
Поделиться
26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В полуфинале она в упорной борьбе проиграла четвёртой ракетке мира американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 6:2, 5:7.
Чарльстон. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 20:10 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|7
|
|6
|5
26
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Матч продолжался 2 часа 21 минуту. За это время Александрова выполнила семь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 21. На счету Пегулы один эйс, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17.
В финале турнира в Чарльстоне Джессика Пегула сыграет с победительницей матча между американками Амандой Анисимовой и Софьей Кенин.
Комментарии
- 5 апреля 2025
-
22:47
-
22:45
-
22:29
-
22:12
-
21:59
-
21:53
-
21:33
-
20:41
-
20:39
-
20:00
-
19:37
-
19:30
-
19:09
-
19:00
-
18:56
-
18:37
-
18:36
-
17:52
-
17:40
-
17:39
-
17:21
-
16:24
-
16:17
-
14:51
-
13:27
-
12:55
-
11:23
-
11:14
-
10:20
-
09:39
-
09:30
-
04:09
-
03:24
-
03:08
-
01:00