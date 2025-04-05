Аманда Анисимова: ненавижу брать медицинский тайм-аут из-за мозолей

16-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о медицинском тайм-ауте в матче 1/4 финала на турнире в Чарльстоне, где встречалась с соотечественницей Эммой Наварро.

«Моя кожа просто разорвалась. Я заклеивала пальцы в последних двух матчах, физиотерапевт сказала, что снова это сделает, и я расстроилась. Честно говоря, я ненавижу брать медицинский тайм-аут из-за мозолей. Мне было больно, когда я подавала на матч, и это действительно было необходимо», — приводит слова Анисимовой TennisUpToDate.

Когда Анисимову спросили, будет ли она публиковать какие-либо посты на эту тему в социальных сетях, она ответила, что будет вести себя «сдержанно».