Аманда Анисимова: ненавижу брать медицинский тайм-аут из-за мозолей
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16-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о медицинском тайм-ауте в матче 1/4 финала на турнире в Чарльстоне, где встречалась с соотечественницей Эммой Наварро.
Чарльстон. 1/4 финала
05 апреля 2025, суббота. 01:10 МСК
16
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 7
|
|6 1
11
Эмма Наварро
Э. Наварро
«Моя кожа просто разорвалась. Я заклеивала пальцы в последних двух матчах, физиотерапевт сказала, что снова это сделает, и я расстроилась. Честно говоря, я ненавижу брать медицинский тайм-аут из-за мозолей. Мне было больно, когда я подавала на матч, и это действительно было необходимо», — приводит слова Анисимовой TennisUpToDate.
Когда Анисимову спросили, будет ли она публиковать какие-либо посты на эту тему в социальных сетях, она ответила, что будет вести себя «сдержанно».
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