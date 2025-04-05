Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аманда Анисимова: ненавижу брать медицинский тайм-аут из-за мозолей

Аманда Анисимова: ненавижу брать медицинский тайм-аут из-за мозолей
Комментарии

16-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о медицинском тайм-ауте в матче 1/4 финала на турнире в Чарльстоне, где встречалась с соотечественницей Эммой Наварро.

Чарльстон. 1/4 финала
05 апреля 2025, суббота. 01:10 МСК
Аманда Анисимова
16
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 1
         
Эмма Наварро
11
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

«Моя кожа просто разорвалась. Я заклеивала пальцы в последних двух матчах, физиотерапевт сказала, что снова это сделает, и я расстроилась. Честно говоря, я ненавижу брать медицинский тайм-аут из-за мозолей. Мне было больно, когда я подавала на матч, и это действительно было необходимо», — приводит слова Анисимовой TennisUpToDate.

Когда Анисимову спросили, будет ли она публиковать какие-либо посты на эту тему в социальных сетях, она ответила, что будет вести себя «сдержанно».

Материалы по теме
Мирру взбесил поступок соперницы в Майами. А после игры на Андрееву посыпались оскорбления
Мирру взбесил поступок соперницы в Майами. А после игры на Андрееву посыпались оскорбления
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android