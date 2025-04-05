Тим — о завершении карьеры: главное — смириться с тем, что больше нет жёсткого графика

Чемпион US Open — 2020, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим рассказал, что главное после завершения карьеры — смириться с отсутствием плотного графика.

«Мне очень понравилась Вена. Я также должен быть честен: у меня не было того высокого уровня, который был раньше, но Вена была просто особенной, потому что приехало так много людей, которых я не видел всю жизнь, даже многие легенды тенниса и других видов спорта. Однако в конце концов я был счастлив, что всё закончилось.

Были периоды, когда у меня всё получалось, потом моменты, когда казалось, что всё идёт не так, как надо, а затем снова фазы, когда играл хорошо и мог побеждать действительно сильных соперников. На заключительном этапе карьеры меня не покидало ощущение, что я не могу попасть по мячу в нужную точку. Не знаю, было ли это механическое, психическое или связанное с нервом в запястье. Мог бы сделать операцию, но она была бы довольно инвазивной, поэтому уверен, что сделал правильный выбор.

Главное — смириться с тем, что больше нет жёсткого графика карьеры теннисиста. Нет ни одного вида спорта с таким плотным графиком, как теннис. Все эти переезды, смена часовых поясов, ночёвки в отелях, отсутствие дома — всё это приводит к стрессу. Немного больше свободного времени, чуть более короткий сезон, конечно, имели бы смысл. Многие спортсмены из других видов спорта говорили мне, что нужно постоянно быть занятым, иначе попадёшь в «яму», — приводит слова Тима Super Tennis.