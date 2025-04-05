Баэс — третий игрок по количеству выходов в финал турниров ATP на грунте с 2020 года
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36-я ракетка мира аргентинский теннисист Себастьян Баэс с начала сезона 2020 года сравнялся с греком Стефаносом Циципасом по количеству финалов на турнирах ATP на грунте. У обоих теннисистов по 10 финалов. Лучшими по этому показателю являются Каспер Рууд (16) и Карлос Алькарас (12).
Бухарест. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 13:10 МСК
36
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|2
90
Мартон Фучович
М. Фучович
Себастьян Баэс вышел в финал грунтового турнира ATP-250 в Бухаресте. За титул он поспорит с 45-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли.
Турнир в Бухаресте проходит с 31 марта по 6 апреля. Действующим чемпионом соревнований является Мартон Фучович из Венгрии. В этом году он в полуфинале уступил Себастьяну Баэсу (2:6, 2:6).
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