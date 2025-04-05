Карен Хачанов представил эксклюзивную модель часов швейцарской фирмы CVSTOS

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов выпустил именную лимитированную модель часов совместно со своим спонсором CVSTOS, производителем швейцарских часов. Об этом спортсмен сообщил на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Хачанова

«После нескольких месяцев работы я наконец-то могу представить первую эксклюзивную модель часов CVSTOS x K. Khachanov в лимитированном объёме 55 штук. Мы совместно с CVSTOS к 20-летию бренда разработали ультралёгкие спортивные тонкие часы. Очень рад быть частью этой работы вместе и результату! Надеюсь, всем понравится», — написал Хачанов и поделился фотографиями часов.

Фото: Соцсети CVSTOS

Фото: Соцсети CVSTOS