Аманда Анисимова снялась в первом сете полуфинала Чарльстона с Софьей Кенин

16-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова снялась по ходу первого сета в полуфинале на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Счёт был 5:2 в пользу её соперницы соотечественницы Софьи Кенин (44-й номер рейтинга).

Общая продолжительность матча составила 29 минут. За это время Анисимова выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Кенин два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В финале турнира в Чарльстоне Софья Кенин сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой (четвёртая ракетка мира).