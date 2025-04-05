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Аманда Анисимова снялась в первом сете полуфинала Чарльстона с Софьей Кенин

Аманда Анисимова снялась в первом сете полуфинала Чарльстона с Софьей Кенин
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16-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова снялась по ходу первого сета в полуфинале на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Счёт был 5:2 в пользу её соперницы соотечественницы Софьи Кенин (44-й номер рейтинга).

Чарльстон. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 22:45 МСК
Аманда Анисимова
16
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2
5
         
Софья Кенин
44
США
Софья Кенин
С. Кенин

Общая продолжительность матча составила 29 минут. За это время Анисимова выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Кенин два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В финале турнира в Чарльстоне Софья Кенин сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой (четвёртая ракетка мира).

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