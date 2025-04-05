«Надеюсь, что она почувствует себя лучше». Кенин — о снятии Анисимовой в Чарльстоне

44-я ракетка мира американка Софья Кенин высказалась о снятии своей соотечественницы 16-й ракетки мира Аманды Анисимовой с полуфинального матча на турнире WTA-250 в Чарльстоне (США).

«Я сказал ей, что надеюсь, что она будет чувствовать себя лучше и хорошо восстановится, потому что это длинный грунтовый сезон, а она показывала отличный теннис на протяжении всего года. Желаю ей удачи и очень надеюсь, что она почувствует себя лучше», — сказала Кенин в интервью на корте.

Аманда Анисимова в полуфинале снялась при счёте 5:2 в пользу Софьи Кенин. За время матча Анисимова брала медицинский тайм-аут.

Софья Кенин в финале турнира в Чарльстоне встретится с Джессикой Пегулой.