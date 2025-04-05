«Надеюсь, что она почувствует себя лучше». Кенин — о снятии Анисимовой в Чарльстоне
Поделиться
44-я ракетка мира американка Софья Кенин высказалась о снятии своей соотечественницы 16-й ракетки мира Аманды Анисимовой с полуфинального матча на турнире WTA-250 в Чарльстоне (США).
Чарльстон. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 22:45 МСК
16
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|
44
Софья Кенин
С. Кенин
«Я сказал ей, что надеюсь, что она будет чувствовать себя лучше и хорошо восстановится, потому что это длинный грунтовый сезон, а она показывала отличный теннис на протяжении всего года. Желаю ей удачи и очень надеюсь, что она почувствует себя лучше», — сказала Кенин в интервью на корте.
Аманда Анисимова в полуфинале снялась при счёте 5:2 в пользу Софьи Кенин. За время матча Анисимова брала медицинский тайм-аут.
Софья Кенин в финале турнира в Чарльстоне встретится с Джессикой Пегулой.
Комментарии
- 6 апреля 2025
-
00:01
-
00:01
- 5 апреля 2025
-
23:55
-
23:37
-
23:22
-
23:22
-
23:20
-
22:47
-
22:45
-
22:29
-
22:12
-
21:59
-
21:53
-
21:33
-
20:41
-
20:39
-
20:00
-
19:37
-
19:30
-
19:09
-
19:00
-
18:56
-
18:37
-
18:36
-
17:52
-
17:40
-
17:39
-
17:21
-
16:24
-
16:17
-
14:51
-
13:27
-
12:55
-
11:23
-
11:14