«Нас настолько много, что это раздражает!» Пегула — о результатах американок на турнирах

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о результатах соотечественниц на турнирах WTA.

«Это показывает, насколько сильны сейчас американцы, особенно в женском разряде. Нас так много, что это даже раздражает! Каждую неделю есть за кого болеть, потому что обычно кто-то делает что-то хорошее. Я просто счастлива, что мне выпала такая возможность, так что завтра будет очень весёлый американский финал», — приводит слова Пегулы Tennis.com.

Джессика Пегула вышла в финал турнира WTA-250 в Чарльстоне. В полуфинале она обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 6:2, 2:6, 7:5. В финале она встретится со своей соотечественницей Софьей Кенин.