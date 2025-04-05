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Джессика Пегула прокомментировала победу над Александровой в 1/2 финала в Чарльстоне

Джессика Пегула прокомментировала победу над Александровой в 1/2 финала в Чарльстоне
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над россиянкой Екатериной Александровой в полуфинале турнира WTA-250 в Чарльстоне (США).

Чарльстон. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 20:10 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 7
2 		6 5
         
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Наконец-то я добилась успеха. Всегда чувствую, что играю здесь в хороший теннис. Это похоже на Майами: полуфинал, полуфинал, а теперь ещё и финал. Может быть, в третий раз мне повезёт и я не проиграю в финале, как в Майами. Надеюсь, завтра смогу победить, но знаю, что это будет сложный матч. Эти девушки бьют по мячу одинаково, очень сильно», — приводит слова Пегулы Tennis.com.

Джессика на турнире в Чарльстоне дважды доходила до полуфинала (2023, 2024). Матч Пегулы и Александровой завершился со счётом 6:2, 2:6, 7:5. В финале американка встретится со своей соотечественницей Софьей Кенин.

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