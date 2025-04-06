Детский тренер Андреевой: Мирра была слишком эмоциональной, могла ракетки кидать, ломалась

Артём Дерепаско, один из первых тренеров седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой, рассказал о том, какая теннисистка была в детстве.

— Мирра в детстве очень концентрировалась на своей игре. Ей важно было почувствовать свои удары, чтобы у неё была внутренняя уверенность в них. Иногда нужны были самые простые упражнения, чтобы она почувствовала мяч на ракетке.

— Какие черты в Мирре вам не нравились?

– В детстве она была слишком эмоциональной, зачастую могла прорыдаться, ракетки кидать. Ломалась, когда что-то шло не по её сценарию. Но это подростковый возраст. Не могу сказать, что Мирра справилась с этим на 100%, но стала намного лучше в этом компоненте. Поэтому сейчас и уровень совершенно другой, — приводит слова Дерепаско Metro Moscow.