«Шахматы на корте — её козырь». Экс-тренер Андреевой — о прогрессе 17-летней Мирры

Артём Дерепаско, один из первых тренеров седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой, отметил элементы игры, за счёт улучшения которых 17-летняя россиянка обрела успех в 2025 году.

— В чём видна работа Кончиты Мартинес?

– Заложенный Мирре в детстве комбинационный теннис – видение площадки, грамотная игра – никуда не ушёл. Шахматы на корте – это её козырь. Очень часто она тактически переигрывает соперников. На всё это наложилась ещё более сильная физическая подготовка. Удары стали плотнее, мощнее, при этом она не потеряла в стабильности. Мирра сильно добавила в подаче. За счёт них в женском теннисе немногие выигрывают геймы, а она может, — приводит слова Дерепаско Metro Moscow.