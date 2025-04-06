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Экс-тренер Андреевой: хорошо, что в России есть пример, которому молодёжь может подражать

Экс-тренер Андреевой: хорошо, что в России есть пример, которому молодёжь может подражать
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Артём Дерепаско, один из первых тренеров седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой, считает 17-летнюю теннисистку зрелой и достойной быть примером для подражания.

— Чему можно поучиться у 17-летней Мирры?
– Всему. Она уже зрелый игрок. По тактической игре Андреева одна из лучших в мире. Понятно уже, что Мирра будет на высоком уровне. Вопрос только в том, как высоко, получится ли обойтись без травм, не перегрузиться, эмоционально не выхлестнуться.

— Нынешние ваши ученики ориентируются на неё?
– Безусловно, сейчас все за ней следят, особенно девочки за неё болеют, завидуют. Хорошо, что у нас в России есть такой яркий пример, которому молодёжь может подражать, — приводит слова Дерепаско Metro Moscow.

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