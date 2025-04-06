«Счастлив играть на таком уровне». Баэс — о выходе в финал турнира в Бухаресте

36-я ракетка мира аргентинский теннисист Себастьян Баэс прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния).

«Я здесь впервые, так что счастлив играть на таком уровне. Думаю, сегодня я играл очень хорошо, так что счастлив быть в финале… Поговорю с тренером о хорошем и плохом, постараюсь восстановиться, и посмотрим, как всё пойдет завтра», — приводит слова Баэса официальный сайт ATP.

В полуфинале соревнований Баэс обыграл прошлогоднего чемпиона турнира Мартона Фучовича из Венгрии со счётом 6:2, 6:2. За титул аргентинец поспорит с 45-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли.