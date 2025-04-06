«Такое случается не каждую неделю». Грикспор — о выходе в финал турнира в Марракеше

37-я ракетка мира из Нидерландов Таллон Грикспор прокомментировал выход в финал турнира ATP-250 в Марракеше (Марокко).

«Очень рад победе. Конечно, всегда приятно выйти в финал, такое случается не каждую неделю. Доволен сегодняшним выступлением, это был очень сложный матч. В первом сете я уступал с брейком, во втором спас пару брейк-пойнтов. Очень доволен своей игрой и сегодняшней победой», — приводит слова Грикспора официальный сайт ATP.

В полуфинале Таллон Грикспор обыграл Камиля Майхшака из Польши со счётом 7:5, 7:6 (7:3). В матче за титул он встретится с итальянцем Лучано Дардери (57-й в рейтинге).