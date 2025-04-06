«Такое случается не каждую неделю». Грикспор — о выходе в финал турнира в Марракеше
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37-я ракетка мира из Нидерландов Таллон Грикспор прокомментировал выход в финал турнира ATP-250 в Марракеше (Марокко).
Марракеш. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
37
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
122
Камиль Майхшак
К. Майхшак
«Очень рад победе. Конечно, всегда приятно выйти в финал, такое случается не каждую неделю. Доволен сегодняшним выступлением, это был очень сложный матч. В первом сете я уступал с брейком, во втором спас пару брейк-пойнтов. Очень доволен своей игрой и сегодняшней победой», — приводит слова Грикспора официальный сайт ATP.
В полуфинале Таллон Грикспор обыграл Камиля Майхшака из Польши со счётом 7:5, 7:6 (7:3). В матче за титул он встретится с итальянцем Лучано Дардери (57-й в рейтинге).
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