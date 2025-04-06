Определились финалистки турнира WTA-250 в Боготе

Сегодня, 6 апреля, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). Таким образом, стали известны все финалистки соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
|1
|2
|3
|
|
В первом матче 1/2 финала 157-я ракетка мира аргентинка Хулия Риера уступила 54-й в рейтинге представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 4:6, 5:7.
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Во втором полуфинале польская спортсменка Катажина Кава (223-я в рейтинге) оказалась сильнее Джульеты Пареджи из США (7:5, 6:2).
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Отметим, что в финале турнира в Боготе Осорио-Серрано и Кава проведут первую встречу друг с другом. Ранее на корте спортсменки не встречались. Титульный матч состоится 6 апреля не ранее 20:00 мск.
Теннис: главные события 2025 года:
- 6 апреля 2025
-
07:22
-
07:11
-
00:55
-
00:44
-
00:38
-
00:22
-
00:01
-
00:01
- 5 апреля 2025
-
23:55
-
23:37
-
23:22
-
23:22
-
23:20
-
22:47
-
22:45
-
22:29
-
22:12
-
21:59
-
21:53
-
21:33
-
20:41
-
20:39
-
20:00
-
19:37
-
19:30
-
19:09
-
19:00
-
18:56
-
18:37
-
18:36
-
17:52
-
17:40
-
17:39
-
17:21
-
16:24