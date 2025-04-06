Определились финалистки турнира WTA-250 в Боготе

Сегодня, 6 апреля, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). Таким образом, стали известны все финалистки соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В первом матче 1/2 финала 157-я ракетка мира аргентинка Хулия Риера уступила 54-й в рейтинге представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 4:6, 5:7.

Во втором полуфинале польская спортсменка Катажина Кава (223-я в рейтинге) оказалась сильнее Джульеты Пареджи из США (7:5, 6:2).

Отметим, что в финале турнира в Боготе Осорио-Серрано и Кава проведут первую встречу друг с другом. Ранее на корте спортсменки не встречались. Титульный матч состоится 6 апреля не ранее 20:00 мск.

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