Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалистки турнира WTA-250 в Боготе: кто выиграл в полуфиналах, кто вылетел

Определились финалистки турнира WTA-250 в Боготе
Комментарии

Сегодня, 6 апреля, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). Таким образом, стали известны все финалистки соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Богота. Финал
06 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Катажина Кава
Польша
Катажина Кава
К. Кава
Не начался
1 2 3
         
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано

В первом матче 1/2 финала 157-я ракетка мира аргентинка Хулия Риера уступила 54-й в рейтинге представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 4:6, 5:7.

Богота. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 19:35 МСК
Хулия Риера
Аргентина
Хулия Риера
Х. Риера
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано

Во втором полуфинале польская спортсменка Катажина Кава (223-я в рейтинге) оказалась сильнее Джульеты Пареджи из США (7:5, 6:2).

Богота. 1/2 финала
06 апреля 2025, воскресенье. 02:55 МСК
Катажина Кава
Польша
Катажина Кава
К. Кава
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Джульета Пареджа
США
Джульета Пареджа
Д. Пареджа

Отметим, что в финале турнира в Боготе Осорио-Серрано и Кава проведут первую встречу друг с другом. Ранее на корте спортсменки не встречались. Титульный матч состоится 6 апреля не ранее 20:00 мск.

Календарь турнира в Боготе
Сетка турнира в Боготе
Материалы по теме
Баэс — третий игрок по количеству выходов в финал турниров ATP на грунте с 2020 года

Теннис: главные события 2025 года:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android