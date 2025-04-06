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Фрэнсис Тиафо обыграл Брэндона Накашиму и вышел в финал турнира в Хьюстоне

Американец Фрэнсис Тиафо вышел в финал турнира категории ATP-250 в Хьюстоне. В полуфинальной встрече он обыграл соотечественника Брэндона Накашиму со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Тиафо сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 10 заработанных брейк-пойнтов. На счету Накашимы шесть эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В решающем матче Тиафо встретится с американцем Дженсоном Бруксби. Встреча пройдёт сегодня, 6 апреля, и начнётся в 21:00 мск.

Призовой фонд турнира в Хьюстоне $ 680 140. Действующим чемпионом соревнований является американец Бен Шелтон, который в прошлогоднем финале обыграл Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:5, 4:6, 6:3.