Определились финалисты турнира ATP-250 в Хьюстоне
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Сегодня, 6 апреля, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-250 в Хьюстоне (США). Таким образом, стали известны все финалисты соревнований. В матче за титул сойдутся американцы Дженсон Бруксби и Фрэнсис Тиафо. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Хьюстон. Финал
06 апреля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
507
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Не начался
|1
|2
|3
|
|
17
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
В первом матче 1/2 финала 507-я ракетка мира Дженсон Бруксби обыграл соотечественника 13-го номера мирового рейтинга Томми Пола. Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 7:6.
Хьюстон. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 21:10 МСК
13
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 6
|
|3
|7 8
507
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Во втором полуфинале 17-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо оказался сильнее 33-го номера мирового рейтинга американца Брэндона Накашимы (6:4, 7:6).
Хьюстон. 1/2 финала
06 апреля 2025, воскресенье. 04:50 МСК
33
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 3
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|7 7
17
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Комментарии
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