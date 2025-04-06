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Определились финалисты турнира ATP-250 в Хьюстоне

Определились финалисты турнира ATP-250 в Хьюстоне
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Сегодня, 6 апреля, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-250 в Хьюстоне (США). Таким образом, стали известны все финалисты соревнований. В матче за титул сойдутся американцы Дженсон Бруксби и Фрэнсис Тиафо. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Хьюстон. Финал
06 апреля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Дженсон Бруксби
507
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Не начался
1 2 3
         
         
Фрэнсис Тиафо
17
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

В первом матче 1/2 финала 507-я ракетка мира Дженсон Бруксби обыграл соотечественника 13-го номера мирового рейтинга Томми Пола. Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 7:6.

Хьюстон. 1/2 финала
05 апреля 2025, суббота. 21:10 МСК
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 6 6
7 7 		3 7 8
         
Дженсон Бруксби
507
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

Во втором полуфинале 17-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо оказался сильнее 33-го номера мирового рейтинга американца Брэндона Накашимы (6:4, 7:6).

Хьюстон. 1/2 финала
06 апреля 2025, воскресенье. 04:50 МСК
Брэндон Накашима
33
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Фрэнсис Тиафо
17
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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