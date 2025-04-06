Определились финалисты турнира ATP-250 в Хьюстоне

Сегодня, 6 апреля, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-250 в Хьюстоне (США). Таким образом, стали известны все финалисты соревнований. В матче за титул сойдутся американцы Дженсон Бруксби и Фрэнсис Тиафо. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В первом матче 1/2 финала 507-я ракетка мира Дженсон Бруксби обыграл соотечественника 13-го номера мирового рейтинга Томми Пола. Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 7:6.

Во втором полуфинале 17-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо оказался сильнее 33-го номера мирового рейтинга американца Брэндона Накашимы (6:4, 7:6).