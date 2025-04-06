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Новак Джокович стал рекордсменом «Мастерса» в Монте-Карло

Новак Джокович стал рекордсменом «Мастерса» в Монте-Карло
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 18-й раз выступит в основной сетке мужского одиночного разряда на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло. Это наивысший показатель среди всех игроков Открытой эры.

Ранее Джокович (4) дошёл до финала «тысячника» в Майами, где со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (4:7) проиграл 19-летнему чеху Якубу Меншику. Для Меншика этот титул стал первым в карьере на уровне ATP.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 6 по 13 апреля. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, в активе которого уже три титула на данном турнире.

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