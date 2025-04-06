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Мария Шарапова в элегантном образе посетила премию Breakthrough Prize в Санта-Монике

Мария Шарапова в элегантном образе посетила премию Breakthrough Prize в Санта-Монике
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова стала гостем церемонии вручения премии Breakthrough Prize, которая прошла 5 апреля в Санта-Монике (Лос-Анджелес, США). Для светского выхода Шарапова выбрала платье минималистичного кроя от Stéphane Rolland с акцентом на спине.

Фото: Monica Schipper/Getty Images

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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