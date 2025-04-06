Алькарас: теннисисты не могут радоваться своим победам на турнирах из-за графика

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о теннисной рутине.

«Теннисисты особо не могут радоваться своим победам на турнирах, потому что мы заканчиваем в воскресенье, а в понедельник или вторник начинается турнир в другом месте. Мы заканчиваем в воскресенье и летим на следующий турнир. Иногда на финальный матч я беру весь свой багаж, чтобы сразу после турнира отправиться в аэропорт», — приводит слова Алькараса YouTube-канал Louis Vuitton.

В 2025 году Алькарас выиграл один титул — на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).