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Алькарас: теннисисты не могут радоваться своим победам на турнирах из-за графика

Алькарас: теннисисты не могут радоваться своим победам на турнирах из-за графика
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о теннисной рутине.

«Теннисисты особо не могут радоваться своим победам на турнирах, потому что мы заканчиваем в воскресенье, а в понедельник или вторник начинается турнир в другом месте. Мы заканчиваем в воскресенье и летим на следующий турнир. Иногда на финальный матч я беру весь свой багаж, чтобы сразу после турнира отправиться в аэропорт», — приводит слова Алькараса YouTube-канал Louis Vuitton.

В 2025 году Алькарас выиграл один титул — на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

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