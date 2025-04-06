Зверев: не терпится сразиться с Синнером в финале «Мастерса» в Риме

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от текущего отрезка сезона.

«Я по-прежнему сосредоточен на «Ролан Гаррос», но Рим — одна из моих целей на сезон. Мне не терпится сразиться с Синнером, надеюсь, в финале в турнира. Посмотрим, что произойдёт на этот раз, это будет очень интересно. Он восстановил силы и тщательно тренировался, совершенствуя удары и движения. Ему потребуется совсем немного времени, чтобы вернуться на уровень Открытого чемпионата Австралии.

После Мельбурна мне было очень тяжело. Я поехал играть в Южную Америку, но вернулся оттуда с разочарованием и сильной усталостью. Я бы с удовольствием отдохнул, но бизнес есть бизнес: теннис — это моя работа, я не мог отказаться. Давайте внесём ясность, место и болельщики были особенными, но дома я чувствую себя лучше», — сказал Зверев в интервью La Repubblica.

Напомним, на Australian Open — 2025 Зверев в финале уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6. Немец проиграл третий финал турнира «Большого шлема» в карьере.