Медведев: возвращение Синнера станет фантастическим для ATP

Чемпион US Open – 2021, российский теннисист Даниил Медведев высказался о скором возвращении итальянца Янника Синнера, который отбывает наказание из-за нарушения антидопинговых правил. Лидер мирового рейтинга вернётся в мае на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Теннис — индивидуальный вид спорта. Происходит всякое: травмы, отстранения и всевозможные истории. В теннисе всё очень быстро. Синнер скоро вернётся в Рим. Посмотрим, что выйдет. Я уверен, что он будет усердно тренироваться. Он не играет в Монте-Карло, поэтому турниры выигрывают другие теннисисты. Но когда Янник вернётся, всем станет сложнее. Думаю, что его возвращение станет фантастическим для ATP», — приводит слова Медведева Ubitennis.

23-летний Синнер стал первой ракеткой мира ещё после «Ролан Гаррос» — 2024. За это время он выиграл US Open — 2024, Australian Open — 2025, Итоговый турнир — 2024, а также «Мастерсы» в Цинциннати (США) и в Шанхае (Китай).