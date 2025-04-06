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22-летний Коболли завоевал дебютный титул на уровне ATP, обыграв Баэса в финале Бухареста

22-летний Коболли завоевал дебютный титул на уровне ATP, обыграв Баэса в финале Бухареста
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45-я ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Флавио Коболли завоевал первый чемпионский титул на уровне ATP.

Бухарест. Финал
06 апреля 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Себастьян Баэс
36
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Флавио Коболли
45
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Это произошло на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния). В финале соревнований Коболли (3) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 36-ю ракетку мира из Аргентины Себастьяна Баэса (1).

Встреча Коболли с Баэсом продлилась 1 час и 46 минут. В её рамках Флавио три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Себастьяна один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В 2024 году турнир в Бухаресте выиграл венгр Мартон Фучович. В полуфинале розыгрыша-2025 он проиграл Баэсу.

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