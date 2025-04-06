22-летний Коболли завоевал дебютный титул на уровне ATP, обыграв Баэса в финале Бухареста

45-я ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Флавио Коболли завоевал первый чемпионский титул на уровне ATP.

Это произошло на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния). В финале соревнований Коболли (3) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 36-ю ракетку мира из Аргентины Себастьяна Баэса (1).

Встреча Коболли с Баэсом продлилась 1 час и 46 минут. В её рамках Флавио три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Себастьяна один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В 2024 году турнир в Бухаресте выиграл венгр Мартон Фучович. В полуфинале розыгрыша-2025 он проиграл Баэсу.