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ATP представила картинку в честь начала грунтового сезона. На ней Рублёв, Медведев, Надаль

ATP представила картинку в честь начала грунтового сезона. На ней Рублёв, Медведев, Надаль
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала в социальных сетях картинку в преддверии старта первого грунтового турнира серии «Мастерс» в 2025 году, в Монте-Карло (Монако).

Фото: Соцсети АТР

На ней изображены ряд лучших теннисистов мира — серб Новак Джокович, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд, австралиец Алекс де Минор, испанец Карлос Алькарас, американец Тейлор Фриц и другие. Единственным зрителем на трибунах представлен завершивший в 2024 году карьеру испанец Рафаэль Надаль.

«Замечены: теннисисты, входящие в свою грунтовую эру», — подписали картинку в АТР.

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