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«Со мной тяжело работать». Коболли прокомментировал победу над Баэсом в Бухаресте

«Со мной тяжело работать». Коболли прокомментировал победу над Баэсом в Бухаресте
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45-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния).

Бухарест. Финал
06 апреля 2025, воскресенье. 14:10 МСК
Себастьян Баэс
36
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Флавио Коболли
45
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«Прежде всего поздравляю Себастьяна, ты меня сегодня порадовал! Против тебя всегда очень сложно играть на грунте, ты один из лучших в мире. Поздравляю тебя со всем и желаю удачи в оставшейся части сезона.

Хочу поблагодарить своего отца и свою команду. Знаю, что со мной тяжело работать, но иногда это и весело, как сегодня! Спасибо за всё, я обязательно улучшу своё отношение к делу на корте.

Затем я хочу поблагодарить болельщиков, вы были невероятны всю неделю. Вы поддерживали меня каждый день и в любой момент, так что спасибо вам за всё», — сказал Коболли в интервью на корте.

В финале 22-летний Коболли обыграл 36-ю ракетку мира аргентинца Себастьяна Баэса со счётом 6:4, 6:4.

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