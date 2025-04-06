«Со мной тяжело работать». Коболли прокомментировал победу над Баэсом в Бухаресте

45-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния).

«Прежде всего поздравляю Себастьяна, ты меня сегодня порадовал! Против тебя всегда очень сложно играть на грунте, ты один из лучших в мире. Поздравляю тебя со всем и желаю удачи в оставшейся части сезона.

Хочу поблагодарить своего отца и свою команду. Знаю, что со мной тяжело работать, но иногда это и весело, как сегодня! Спасибо за всё, я обязательно улучшу своё отношение к делу на корте.

Затем я хочу поблагодарить болельщиков, вы были невероятны всю неделю. Вы поддерживали меня каждый день и в любой момент, так что спасибо вам за всё», — сказал Коболли в интервью на корте.

В финале 22-летний Коболли обыграл 36-ю ракетку мира аргентинца Себастьяна Баэса со счётом 6:4, 6:4.